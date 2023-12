« Une Trilogie de Tchekhov » d’Anton Tchekhov par la Compagnie du Nouveau Souffle – mise en scène de Thomas Justine. La Rotonde Versailles, 4 février 2024 14:00, Versailles.

« Une Trilogie de Tchekhov » d’Anton Tchekhov par la Compagnie du Nouveau Souffle – mise en scène de Thomas Justine. Dimanche 4 février 2024, 15h00 La Rotonde Tarifs : 10 à 12 euros

Une Demande en Mariage : Lomov vient demander une jeune fille en mariage, Natalia Stepanovna. Il est reçu par le père, Stepan Stepanovitch, qui marque son enthousiasme, et va chercher sa fille. Mais la discussion s’envenime à propos de la propriété d’un petit bout de terrain entre leurs pâturages. Les Méfaits du Tabac : Ivan Ivanovitch Nioukhine, homme d’une cinquantaine d’années, fumeur, doit donner une conférence sur les méfaits du tabac. Pourquoi est-il là ? Car sa femme l’y a obligé. Nioukhine profite de ces quelques minutes de liberté, non pour évoquer les méfaits du tabac, mais pour se lamenter sur son sort et mettre en évidence les rapports de pouvoir au sein d’un couple. L’Ours : Depuis la mort de son mari, un an plus tôt, Mme Popova refuse de sortir et se considère aussi morte que feu son bien-aimé mari. Or surgit un dénommé Smirnov, ancien officier d’artillerie, qui s’introduit chez elle malgré son refus de recevoir qui que ce soit.

La Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles

