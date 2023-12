« Don Juan » de Bertolt Brecht d’après Molière, par la Compagnie du Nouveau Souffle – mise en scène de Patrice Verhelpen La Rotonde Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

« Don Juan » de Bertolt Brecht d'après Molière, par la Compagnie du Nouveau Souffle – mise en scène de Patrice Verhelpen

Samedi 3 février 2024, 20h30
La Rotonde

Tarifs : 10 à 12 €

Brecht entoure son Don Juan de personnages grotesques, renforce les effets comiques de la pièce afin de supprimer le caractère de séduction du grand seigneur libertin qui altérait selon lui chez Molière la portée critique de la pièce. En mettant en valeur la subtilité et l'efficacité des innovations apportées au Don Juan de Molière, cette mise-en-scène traverse les époques pour souligner l'intemporalité du personnage, lui-même fruit d'un étonnant amalgame de traditions antérieures.

La Rotonde
5, rue Royale – 78000 Versailles

