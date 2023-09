JAZZ PARTAGE La Rotonde Versailles, 17 novembre 2023, Versailles.

JAZZ PARTAGE Vendredi 17 novembre, 20h30 La Rotonde 10 euros et gratuit pour les mois de 16 ans

Leurs répertoires vient puiser leur inspiration dans l’univers très ouvert du jazz dit « Manouche » où l’on retrouve de nombreux titres composés par Django Reinhardt/ Stéphane Grappelli, des standards américains, français, sud-américains, des traditionnels d’Europe Centrale et quelques incursions surprises « pop/rock ».

La Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 06 78 11 59 84 [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 30 58 23 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 01 11 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.racinedeswing.fr »}] La Rotonde, est une annexe de la Maison de Quartier Saint-Louis, dans la partie occidentale de la caserne de Croÿ. Elle accueille ateliers, activités, spectacles et concerts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00