Journée d’accueil des Familles La Rotonde Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Journée d’accueil des Familles La Rotonde Versailles, 15 octobre 2023, Versailles. Journée d’accueil des Familles Dimanche 15 octobre, 14h00 La Rotonde Gratuit sur réservation. Depuis deux ans, l’AVF Versailles organise une « Journée d’accueil des Familles » avec le soutien de la Ville de Versailles.

La prochaine édition aura lieu le dimanche 15 octobre 2023 (14h-18h). Au programme : Jeux et ateliers, Goûter et Spectacle.

Evénement gratuit sur inscription. La Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 06 78 11 59 84 [{« type »: « email », « value »: « avf.versailles@gmail.com »}] https://avf.asso.fr/versailles/journee-daccueil-des-familles/ La Rotonde, est une annexe de la Maison de Quartier Saint-Louis, dans la partie occidentale de la caserne de Croÿ. Elle accueille ateliers, activités, spectacles et concerts. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu La Rotonde Adresse 5, rue Royale - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville La Rotonde Versailles

La Rotonde Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/