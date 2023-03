L’ANGLAIS TEL QU’ON LE PARLE La Rotonde Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

L’ANGLAIS TEL QU’ON LE PARLE La Rotonde, 15 avril 2023, Versailles. L’ANGLAIS TEL QU’ON LE PARLE Samedi 15 avril, 17h30 La Rotonde Participation unique 5 € Julien, le Francais, aime d’Amour Betty, la Jeune Anglaise qui aime d’Amour Julien en retour. Alors…comme une Princesse s’enfuit avec son chevalier, Betty fuit Londres avec Julien car le Père de la Jeune Anglaise refuse qu’ils se marient. Ils trouvent tous deux refuge dans un hôtel à Paris où, sans le savoir, le père de Betty y loge déjà pour affaire. Ce dernier, Mr Hogson, ne parlant pas un mot de français, doit passer par l’interprète de l’hôtel qui a menti sur ses compétences pour être engagé et ne connait pas un seul mot d’anglais… Ce Vaudeville en un acte de Tristan Bernard nous entraine dans un tourbillon de quiprocos et de scènes désopilantes qui vont compliquer la situation ….

Rires garantis ! La Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 06 78 11 59 84 [{« type »: « email », « value »: « arts.associes-mailing@gmail.com »}] La Rotonde, est une annexe de la Maison de Quartier Saint-Louis, dans la partie occidentale de la caserne de Croÿ. Elle accueille ateliers, activités, spectacles et concerts. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T17:30:00+02:00 – 2023-04-15T18:30:00+02:00

