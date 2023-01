« Noce » drame de Jean-Luc Lagarce – mise en scène de Patrice Verhelpen – Compagnie du Nouveau Souffle La Rotonde Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

« Noce » drame de Jean-Luc Lagarce – mise en scène de Patrice Verhelpen – Compagnie du Nouveau Souffle Samedi 25 mars, 20h30 La Rotonde

Tarif : 10 à 12 €

Pièce loufoque, ironique et tragique, où huit personnages se lient et partent en quête de reconnaissance et veulent prendre leur place dans une société qui les ignore… handicap moteur mi La Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

06 78 11 59 84 La Rotonde, est une annexe de la Maison de Quartier Saint-Louis, dans la partie occidentale de la caserne de Croÿ. Elle accueille ateliers, activités, spectacles et concerts. Un repas de noce va avoir lieu ce soir dans une petite ville. Huit personnages n’ayant pas été invités veulent à tout prix y assister et y prendre part même frauduleusement. Ils veulent leur part du gâteau, faire partie de ce monde qui n’est pas le leur et ne veut pas d’eux. Une insurrection se prépare .

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T22:00:00+01:00

