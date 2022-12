Les Improductibles improvisent La Rotonde Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Improductibles improvisent La Rotonde, 7 janvier 2023, Versailles. Les Improductibles improvisent Samedi 7 janvier 2023, 20h30 La Rotonde

Entrée libre

Ils n’ont rien préparé mais sont fin prêts à vous faire rire. Les Improductibles de Versailles Bewitched Productions vous promettent un spectacle d’improvisation théâtrale endiablé. La Rotonde 5, rue Royale – 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

06 78 11 59 84 La Rotonde, est une annexe de la Maison de Quartier Saint-Louis, dans la partie occidentale de la caserne de Croÿ. Elle accueille ateliers, activités, spectacles et concerts. Les Improductibles improvisent Vous aimez rire, vous raffolez d’histoires abracadabrantesques, alors vous allez les adorer. Les Improductibles de la compagnie Versailles Bewitched Productions vont imaginer, à partir de vos idées les plus loufoques, des improvisations aussi folles que drôles, à un rythme effréné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:30:00+01:00

2023-01-07T22:00:00+01:00 @Versailles Bewitched Productions

Lieu La Rotonde Adresse 5, rue Royale - 78000 Versailles Saint-Louis Ville Versailles Age minimum 7 Age maximum 99

Versailles Yvelines