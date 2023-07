soirée Moules-Frites La Rotonde Pauillac, 18 juillet 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

L’association Les Amis de l’Agneau de Pauillac vous propose une soirée Moules-Frites à la Rotonde.

Venez passer un moment convivial dans une ambiance musicale assurée par Nénette & Co..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

La Rotonde Quais

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Les Amis de l’Agneau de Pauillac invites you to an evening of Moules-Frites at La Rotonde.

Come and spend a convivial moment in a musical atmosphere provided by Nénette & Co.

La asociación Les Amis de l’Agneau de Pauillac organiza una velada Moules-Frites en La Rotonde.

Venga a pasar un momento agradable en un ambiente musical a cargo de Nénette & Co.

Der Verein Les Amis de l’Agneau de Pauillac lädt Sie zu einem Moules-Frites-Abend in der Rotonde ein.

Verbringen Sie einen geselligen Moment in einer musikalischen Atmosphäre, die von Nénette & Co. gewährleistet wird.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Médoc-Vignoble