RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT La Rotonde Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montrabé

RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT La Rotonde, 18 juin 2023, Montrabé. RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT Dimanche 18 juin, 07h30 La Rotonde rando vtt : 7 € pour les non licenciés – gratuit pour les licenciés FFCT – 3 € pour les licenciés autres fédérations randonnée libre route et randonnée fléchée VTT.

Accueil café pour tous – ravitaillement pour le vtt – colation à l’arrivée pour tous.

Inscriptions au moment de l’accueil – informations au 06 68 08 27 84 La Rotonde Allée Antoine Candela (complexe salle polyvalente), 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 08 27 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T07:30:00+02:00 – 2023-06-18T16:00:00+02:00

2023-06-18T07:30:00+02:00 – 2023-06-18T16:00:00+02:00 ccmontrabeen.ffvelo.fr

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu La Rotonde Adresse Allée Antoine Candela (complexe salle polyvalente), 31850 Montrabé Ville Montrabé Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Rotonde Montrabé

La Rotonde Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT La Rotonde 2023-06-18 was last modified: by RANDONNÉE CYCLISTE ROUTE ET VTT La Rotonde La Rotonde 18 juin 2023 La Rotonde Montrabé Montrabé

Montrabé Haute-Garonne