Montluçon Journée à la Rotonde La Rotonde Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon. Journée à la Rotonde 16 et 17 septembre La Rotonde Entrée libre Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association AAATV ouvre les portes de la Rotonde de Montluçon. Au programme :

– Accès au dépôt de 9h à 17h

– Démonstration du fonctionnement de la grue Cockerill 85 Tonnes de 1945

– Exposition et présentation de matériel historique

– Espace musée et réseaux de trains miniatures La Rotonde rue Pierre Semard, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

