Concert de Noël Lundi 11 décembre, 20h00 La Rotonde INSA Lyon Pour payer son entrée : apporter une denrée alimentaire non périssable (conserve, pâtes).

L’harmonie de l’INSA, sous la direction de François Rousselot, vous invite à son concert de Noël !

Nous vous accueillons à la Rotonde de l’INSA à partir de 20h pour déambuler entre les petits ensembles musicaux. A 20h30 vous découvrirez le programme musical de l’Harmonie ! Au menu : Lexicon of the gods, Madagascar, Tintin et bien d’autres !

— Payez votre concert avec des dons —

Combinez deux choses fabuleuses, musique et solidarité. Cette année, nous vous proposons de payer votre concert sous forme de dons -denrées alimentaires non périssables- qui seront reversés au Secours Populaire.

Pensez à vous inscrire sur helloasso !

La Rotonde INSA Lyon 14-16 avenue des Arts 69100 Villeurbanne

2023-12-11T20:00:00+01:00 – 2023-12-11T22:30:00+01:00

