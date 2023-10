Halloween Party La Rotonde Hagetmau, 31 octobre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

La FCPE d’Hagetmau vous invite pour une après-midi spéciale Halloween.

Au programme : 15h-19h : gouter, bonbons, jeux, maquillage, concours de déguisement enfants / 19h-23h : apéro, tapas, bal masqué, concours de déguisement ado-adultes.

Tous le monde se déguise !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. EUR.

La Rotonde

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Hagetmau FCPE invites you to a special Halloween afternoon.

Program: 3pm-7pm: snacks, sweets, games, face-painting, children’s fancy-dress competition / 7pm-11pm: aperitif, tapas, masked ball, teen-adult fancy-dress competition.

Everyone dresses up!

El FCPE Hagetmau le invita a una tarde especial de Halloween.

En el programa: de 15:00 a 19:00: aperitivos, dulces, juegos, pintacaras, concurso de disfraces infantil / de 19:00 a 23:00: bebidas, tapas, baile de máscaras, concurso de disfraces juvenil y adulto.

¡Todo el mundo se disfraza!

Die FCPE von Hagetmau lädt Sie zu einem speziellen Halloween-Nachmittag ein.

Programm: 15:00-19:00 Uhr: Tropfen, Süßigkeiten, Spiele, Schminken, Verkleidungswettbewerb für Kinder / 19:00-23:00 Uhr: Aperitif, Tapas, Maskenball, Verkleidungswettbewerb für Jugendliche und Erwachsene.

Alle verkleiden sich!

Mise à jour le 2023-10-13 par Landes Chalosse