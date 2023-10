Cérémonie de la Sainte-Barbe La Rotonde / cours Mirabeau / rue Thiers / places comtales / église de la Madeleine Aix-en-Provence, 9 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

C’est une grande tradition des sapeurs-pompiers, que de célébrer chaque année leur patronne, Sainte-Barbe. Ceux-ci ne manquent donc pas de lui rendre hommage tous les 4 décembre..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

La Rotonde / cours Mirabeau / rue Thiers / places comtales / église de la Madeleine

Every year, firefighters celebrate their patron saint, Sainte-Barbe. Every December 4th, they pay homage to her.

Cada año, el cuerpo de bomberos celebra a su patrona, Sainte-Barbe. Cada 4 de diciembre, el cuerpo de bomberos le rinde homenaje.

Es ist eine große Tradition der Feuerwehr, jedes Jahr ihre Schutzpatronin, die Heilige Barbara, zu feiern. Am 4. Dezember wird sie immer geehrt.

