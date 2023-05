LUDWIG VON 88 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 10 novembre 2023, Châteaurenard.

LUDWIG VON 88 Vendredi 10 novembre, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) A partir de 18.47€ en pré-vente

►LUDWIG VON 88 :

1983-2023 – 40 années de punk approximatif

40 ans après leur naissance, les Ludwig von 88 atteignent le nirvana de la création !

Pour célébrer cette apothéose, alors qu’ils seront emportés vers les cieux musicaux du paradis des punks, accompagnés par les muses désaccordées et une ribambelle d’angelots bourrés, ils vous offriront :

– une chanson inédite sur internet, chaque semaine.

– un nouvel album, chaque saison.

– un coffret de toutes ces belles chansons en fin d’année.

– des t-shirts en série limitée.

– une tournée de 40 concerts.

– deux soirées exceptionnelles le 1er et 2 décembre 2023 à Paris au Trianon.

– et d’autres surprises toujours plus surprenantes !

Tarifs :

► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 23€ Debout Réduit : 18€ Debout Réduit Châteaurenardais (uniquement sur le site lespassagers.net dans la limite des places disponibles) : 5€.

► Sur place : 25€.

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

