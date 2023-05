KIK La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 21 octobre 2023, Châteaurenard.

KIK Samedi 21 octobre, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) A partir de 20.49€ en pré-vente

►L’histoire de Kikesa démarre sur Youtube avec ses « Dimanches de Hippies » (un titre dévoilé chaque semaine pendant plus d’un an) et, très vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait déjà dès Janvier 2019 parmi les « 11 rappeurs à suivre ». La même année, il sort son premier album PUZZLE qui se classe directement #13 du Top des ventes. Plus de 100 millions de vues plus tard, le Nancéen voit les choses en grand avec l’annonce d’une tournée dans toute la France complétée par un nouvel album révolutionnaire porté par ses duos avec RUBI une artiste 100% virtuelle !

Kikesa revient donc aujourd’hui avec un nouvel album, un nouveau show et un nouveau nom : KIK. Mais toujours avec cette même énergie à déployer sur scène.

ℹ️ Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.

Tarifs :

►En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 23€ / Réduit : 20€ / Réduit Châteaurenardais : 5€ (uniquement sur lespassagers.net dans la limite des places disponibles).

►Sur place : Debout : 26€.

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

