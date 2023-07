LA DAME BLANCHE + DENI SHAÏN La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, 13 octobre 2023, Châteaurenard.

LA DAME BLANCHE + DENI SHAÏN Vendredi 13 octobre, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont)

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.

En partenariat avec les Suds à Arles.

► LA DAME BLANCHE : Yaite Ramos grandit dans un quartier modeste de Pinar del Rio,la puissance de ses rêves la transporte jusqu’à Paris où elle devient La Dame Blanche, personnage captivant, sensuel et mystique. Le hip-hop s’impose alors comme le meilleur cavalier pour retranscrire toute la richesse culturelle et sociale qui l’habite. ELLA est son quatrième album, sa flûte, tel un sceptre de pouvoir, y ouvre un bal moderne où sa voix altière et insolente invite tour à tour les musiques afro-latines, le rap, la trap, le reggae ou l’électro dans une transe syncrétique. ELLA est une ode magistrale à la féminité célèbre dix femmes, inspirées des soeurs, des filles, des amies et des inconnues qui ont croisé son chemin. Chacune est un miroir reflétant les multiples facettes de sa propre personnalité.

►Deni Shain est un véritable « tropicaliste », il mêle avec plaisir les musiques africaines, brésiliennes, latines et caribéennes tel un grand maitre de la danse. Il a monté le label Atangana records, fleuron dans cette esthétique musicale qui fait remuer des pieds et claquer des mains depuis l’ile de la Guadeloupe où il a posé ses valises pleines de pépites introuvables qui vont ravir vos oreilles et faire remuer vos bassins.

Tarifs :

► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 18€ Debout Réduit : 16€ Debout Réduit Châteaurenardais (uniquement sur le site lespassagers.net dans la limite des places disponibles) : 5€.

► Sur place : 21€.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00