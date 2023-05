CHILLA + AMALIA La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 29 septembre 2023, Châteaurenard.

CHILLA + AMALIA Vendredi 29 septembre, 20h00 La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 18.47 / 20.49€ en pré-vente

En raison des difficultés actuelles et des contraintes de déplacement pour certains artistes et techniciens, nous sommes au regret de devoir reporter le concert de ce vendredi 24 mars 2023 de CHILLA + AMALIA au vendredi 29 septembre 2023 toujours à la Rotonde à Châteaurenard.

Les personnes ayant déjà acheté leurs billets peuvent soit demander un remboursement soit les conserver pour le vendredi 29 septembre 2023.

Modalités de remboursement :

-Les personnes ayant acheté des billets via internet sur le site lespassagers.net (Billetweb) doivent en faire la demande à l’adresse suivante : billetterie@passagersduzinc.com.

– Les spectateurs ayant acheté des billets via les réseaux de billetterie FRANCE BILLET (Fnac, carrefour,…) et TICKETMASTER (Cultura, Leclerc…) doivent se rendre dans leur point de vente habituel pour se faire rembourser.

L’équipe des Passagers et les artistes sont désolés pour tous les désagréments que ce report peut causer.

►CHILLA : Il y a trois ans, CHILLA offrait avec MŪN un joli bol d’air frais au rap français, un disque osant les allers-retours entre la trap et le R&B, la vulnérabilité et l’intransigeance, la mélancolie et la luminosité d’une mélodie qui accroche l’oreille. La facilité aurait été de spéculer sur un son, un savoir-faire, quitte à virer à la caricature. EGO a beau avoir été pensé dans la foulée de MŪN, au point de porter le nom d’un morceau de ce premier album fondateur, il est impossible d’y voir une simple redite : c’est un disque riche en humeurs contrastées, né d’une longue période de création , de projets en tout genre et de remises en question.

►AMALIA : Une Marseillaise de 22 ans qui enflamme les réseaux sociaux avec des freestyles fabriqués dans sa chambre : ce pitch ne lui rend pas justice mais suffit déjà à donner envie d’en savoir plus sur Amalia… La liberté est une valeur qu’elle place au-dessus de tout : liberté d’aborder les thèmes qui lui sont chers sans se demander si elle aura l’air cool, liberté de jouer ou pas de sa féminité, liberté d’exprimer son besoin de reconnaissance. C’est une ‘’magie qui s’éteint et une nouvelle qui naît’’ quand elle goûte la liberté de passer de sa chambre au studio, du studio à la scène, du virtuel au réel, de la création solitaire au travail d’équipe.

►Ouverture des portes : 20h00.

►Début du concert : 20h30.

►Tarifs:

En prévente (hors frais de location) : Debout : 20€ / Debout Réduit : 18€/ Debout Réduit Châteaurenardais(se) : 5€ (uniquement sur le site lespassagers.net dans la limite des places disponibles)

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

