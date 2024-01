TEN56 SCARLEAN LA ROTONDE Chateaurenard, samedi 25 mai 2024.

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.SIDERO FESTIVAL #3 en partenariat avec l’Association A.V.E.C / La Gare de Coustellet.TEN56. Ten56. né à l’aube de la pandémie, est la voix et l’expression d’émotions brutes, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. La signature sonore regroupe une lourdeur écrasante mixée à des ambiances industrielles et apocalyptiques. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve, lucide de la vie froide que vivent au quotidien les plus démunis. Après leur énorme passage au Hellfest 2023, nous sommes heureux de les accueillir à la Rotonde pour clôturer avec fureur la 3ième édition du Sidéro Festival.https://www.facebook.com/ten56hqSCARLEAN: Depuis leur formation en 2013, les Avignonnais de Scarlean sont devenus des piliers du métal alternatif jouant sur de nombreuses scènes jusque celle du Hellfest eux aussi en 2023. Fusionnant l’obscurité sonore avec des mélodies accrocheuses pour créer un univers musical captivant, Scarlean s’inspire du métal industriel, de l’électro, du groove, du cinéma, créant une identité sonore unique et puissante.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13