CHRISTIAN OLIVIER LA ROTONDE Chateaurenard, 20 avril 2024, Chateaurenard.

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.Le nouvel album « LE ÇA EST LE ÇA » de Christian Olivier, éminent membre des Têtes Raides, s’inscrit dans la continuité de son projet : la Révolution au cœur. La musique est composée par Christian Olivier, sur des poèmes de 12 auteurs russes. Il crée un univers musical singulier où l’on oublie l’histoire pour se concentrer sur les mots et le son, dans cet espace scénique défini par la lumière, à l’aide d’images typographiques et des extraits filmés, Christian Olivier fait partager au public toute l’émotion et l’exaltation d’une révolution avec ses cinq compagneros.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13