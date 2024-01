LADANIVA PUTA PUTA – DJ SET LA ROTONDE Chateaurenard, 17 février 2024, Chateaurenard.

Concert dans le cadre du Festival Les Suds,en Hiver .En partenariat avec les Suds, à Arles.Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 21h00.LADANIVA : Depuis leur passage remarqué sur la scène du Théâtre Antique d’Arles en 2021, cette jeune formation euphorisante a laissé infuser sa bonne humeur sur mille et une scènes avant de dévoiler son premier album en septembre dernier. Entre ballades tournoyantes et saudade orientales, maloya et reggae en fanfare, la pétillante chanteuse arménienne Jacklin Baghdasaryan et le talentueux multi-instrumentiste Louis Thomas mènent la danse et donnent le sourire. DJ SET PUTA!PUTA! : L’incontournable duo de DJ arlésien butine dans la sono mondiale un nectart survitaminé… jubilatoire !

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13