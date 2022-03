La Rotonde à la Biennale Internationale du Design Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

La Rotonde à la Biennale Internationale du Design
Cité du Design 3, rue Javelin Pagnon Saint-Étienne
2022-05-07

2022-05-07 – 2022-05-07 Cité du Design 3, rue Javelin Pagnon

Saint-Étienne Loire L’équipe de La Rotonde embarque dans le vaisseau de la Biennale internationale du design pour une journée d’animations scientifiques.

Explora arrive sur le site de la biennale avec ses ateliers ludiques et funs. accueil@ccsti-larotonde.com +33 4 77 42 02 78 http://www.larotonde-sciences.com/ Cité du Design 3, rue Javelin Pagnon Saint-Étienne

