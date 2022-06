La Roskolor#6 Virade de l’Espoir Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

La Roskolor#6 Virade de l'Espoir Roscoff, 24 septembre 2022, Roscoff.

Port de Bloscon Roscoff Finistère

2022-09-24 13:31:00 – 2022-09-25 18:02:00

Port de Bloscon Bloscon

Roscoff

Finistère Nous voilà repartis pour une nouvelle édition de la Virade de l’espoir les samedi 24 & dimanche 25 septembre 2022, pour Vaincre la Muco, avec notamment la fameuse RosKolor #6, à partir de 6 ans ! Programme à venir.

Samedi 24/09 :

– Tournoi de Palets – St-Pol de Léon

– Cochon Grillé – St-Pol de Léon Dimanche 25/09 :

– 10h59 Ouverture du « Village Virade » Toutes les infos sur ces 2 courses Fun et Colorées sont à retrouver sur notre site internet www.roskolor.fr ! Plus d’infos, 2 solutions : vas faire un p’tit tour sur notre site internet www.roskolor.fr ou bien contacte-nous. La ROSKOLOR est organisée dans le cadre de la Virade de l’espoir de Roscoff, et a pour objectif de soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose et de lui reverser l’intégralité des bénéfices !

contact@roskolor.fr +33 7 77 95 37 71 http://www.roskolor.fr/

Samedi 24/09 :

– Tournoi de Palets – St-Pol de Léon

– Cochon Grillé – St-Pol de Léon Dimanche 25/09 :

– 10h59 Ouverture du « Village Virade » Toutes les infos sur ces 2 courses Fun et Colorées sont à retrouver sur notre site internet www.roskolor.fr ! Plus d’infos, 2 solutions : vas faire un p’tit tour sur notre site internet www.roskolor.fr ou bien contacte-nous. La ROSKOLOR est organisée dans le cadre de la Virade de l’espoir de Roscoff, et a pour objectif de soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose et de lui reverser l’intégralité des bénéfices !

Rens. Facebook : Virade de Roscoff / www.vaincrelamuco.org .

