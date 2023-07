Visite de la roseraie La roseraie Saint-Galmier Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Galmier Visite de la roseraie La roseraie Saint-Galmier, 16 septembre 2023, Saint-Galmier. Visite de la roseraie 16 et 17 septembre La roseraie Visite libre tout le week-end et visite commentée le samedi 16 à 10h. La roseraie Domaine de l’Étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 39 82 85 http://www.saint-galmier.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00
Roseraie Roses © Service animation et communication – Mairie de Saint-Galmier
Détails
Catégories d'Évènement:
Loire, Saint-Galmier

