Découvrez une ancienne maison close en visite guidée La Roseraie Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève Découvrez une ancienne maison close en visite guidée La Roseraie Lodève, 16 septembre 2023, Lodève. Découvrez une ancienne maison close en visite guidée 16 et 17 septembre La Roseraie Gratuit. Entrée libre. Oseriez-vous passer la porte de l’ancienne maison close de Lodève ?

Construite au début du XXe siècle en même temps que la caserne de Lodève, le lupanar lodévois se joue des règles officielles sous forme de dancing pour accueillir des rendez-vous coquins en tant que « Palmeraie », avant d’être transformée en chambre d’hôte à partir de 2018. Une buvette est à votre disposition sur place. La Roseraie 1 rue des casernes, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©La Roseraie Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu La Roseraie Adresse 1 rue des casernes, 34700 Lodève Ville Lodève Departement Hérault Lieu Ville La Roseraie Lodève latitude longitude 43.733914;3.314006

La Roseraie Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/