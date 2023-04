Découverte de la Roseraie de Saverne et de ses artistes La roseraie de Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Découverte de la Roseraie de Saverne et de ses artistes La roseraie de Saverne, 4 juin 2023, Saverne. Découverte de la Roseraie de Saverne et de ses artistes Dimanche 4 juin, 10h00 La roseraie de Saverne Visites guidées gratuites à 10h30 et à 14h30.

Nombreux stands d’artistes de l’association «Les Insolites Originales».

Restauration, buvette, animation musicale. La roseraie de Saverne Route de Paris RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est Créée en 1898, la roseraie possède une collection d’environ 5000 rosiers répartis en 550 variétés. Gratuit. All. Animaux interdits. Des navettes gratuites relient cet espace au jardin botanique et à la grotte st Vit, sam 14:00-18:00 et dim 10:00-18:00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu La roseraie de Saverne Adresse Route de Paris RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Ville Saverne Departement Bas-Rhin Lieu Ville La roseraie de Saverne Saverne

La roseraie de Saverne Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

Découverte de la Roseraie de Saverne et de ses artistes La roseraie de Saverne 2023-06-04 was last modified: by Découverte de la Roseraie de Saverne et de ses artistes La roseraie de Saverne La roseraie de Saverne 4 juin 2023 La roseraie de Saverne Saverne saverne

Saverne Bas-Rhin