Cet atelier est l’occasion de découvrir le savoir-faire relatif à la fabrication et à la colorations du papier, les différents pigments et techniques utilisées…. La Roseraie de Morailles Rue André Eve, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil Cet atelier est l’occasion de découvrir le savoir-faire relatif à la fabrication et à la coloration du papier, les différents pigments et techniques utilisées…

Cette plante peut-elle colorer la pâte à papier ? Et cette épice, cette pierre ? Quelles plantes sont tinctoriales ? Quelle est la différence entre un pigment synthétique et naturel ? Comment les pigments ont fait évoluer l’histoire de la peinture?

Différentes expériences de coloration seront alors proposées pour ce matériau de toutes les nuances : dans la masse, en surface, avec des dégradés, peindre avec des pâtes colorées… Autant d’exercices créatifs qui peuvent être utilisés en papeterie artisanale (ou dans les métiers d’art) !

