Spectacle de marionnettes : un noël différent La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Spectacle de marionnettes : un noël différent La Roseraie de Morailles, 17 décembre 2022, Pithiviers-le-vieil. Spectacle de marionnettes : un noël différent Samedi 17 décembre, 14h30 La Roseraie de Morailles

Voir https://www.roseraiedemorailles.com/

Un conte de Noël musical original pour petits et grands, écrit et mis en scène par l’association SUNIWAYRA, inspiré des cultures Sud-Américaines et accompagné de musique en direct. La Roseraie de Morailles Rue André Eve, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil Célestin est en voyage avec son père en Amérique du Sud, dans un village de montagne de Bolivie.

En cette fin d’année, il s’étonne de ne pas voir de préparatifs de Noël.

Il se lie d’amitié avec Santusa, une petite fille du village qui lui explique que dans ce pays, les fêtes sont différentes.

Célestin et Santusa racontent chacun une aventure qu’ils ont vécue pendant ces fêtes.

Mystère et magie sont au rendez-vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:30:00+01:00

2022-12-17T15:30:00+01:00 Visuelfb/RDM

