Confection d’une huile de massage immunostimulante La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Confection d’une huile de massage immunostimulante La Roseraie de Morailles, 10 décembre 2022, Pithiviers-le-vieil. Confection d’une huile de massage immunostimulante Samedi 10 décembre, 14h00 La Roseraie de Morailles

Voir https://www.roseraiedemorailles.com/

Venez découvrir les bienfait de l’aromathérapie. Vous confectionnerez votre propre huile de massage immunostimulante afin de stimuler vos défense naturelles et comprendre comment utiliser les huile… La Roseraie de Morailles Rue André Eve, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil Stimulez vos défenses naturelles !

Vous aurez une initiation à l’aromathérapie.

Vous apprendrez comment et pourquoi utiliser les huiles essentielles.

Je vous donnerai les bons réflexes à avoir.

Nous confectionnerons ensuite une huile de massage immunostimulante.

Vous repartirez avec votre confection et la fiche atelier contenant les propriétés et la recette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:00:00+01:00

2022-12-10T15:00:00+01:00 Roseraie de Morailles

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil Autres Lieu La Roseraie de Morailles Adresse Rue André Eve, Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil lieuville La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil

La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Confection d’une huile de massage immunostimulante La Roseraie de Morailles 2022-12-10 was last modified: by Confection d’une huile de massage immunostimulante La Roseraie de Morailles La Roseraie de Morailles 10 décembre 2022 La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-vieil