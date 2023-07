Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Théo Bonnet La Rosée Nice, 1 juillet 2023, Nice.

Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Théo Bonnet 1 – 14 juillet La Rosée

Récits de la Rosée

Je pars sur les traces d’un récit volatile à la Rosée, un Ehpad situé à Nice avec un Jardin des sens et une chapelle des Dominicaines. Le récit des rencontres avec le lieu et ses résident.es, les membres du personnel, accompagnant.es et visiteureuses, se mêlent aux fictions et à la réécriture d’une poésie de cet espace-temps particulier que constituent mes deux semaines d’immersion. Je m’associe à l’artiste Eric Caligaris pour l’accompagner dans ses rendez-vous habituels autour de la musique, du dessin, de l’écriture, de la lecture et de la peinture, tout en y mêlant des récits issus de mon travail antérieur et des discussions en vue de l’élaboration de nouvelles formes de textes oraux et écrits.

La Rosée 41 Av. de Saint-Barthélémy, 06100 Nice Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

©Théo Bonnet « Pensement », protection en tissus et ruban adhésif sur les bancs de la chapelle des Dominicaines à la Rosée, Nice