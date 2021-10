Beaumont-le-Hareng Beaumont-le-Hareng Beaumont-le-Hareng, Seine-Maritime La Rose Rouge Beaumont-le-Hareng Beaumont-le-Hareng Catégories d’évènement: Beaumont-le-Hareng

Seine-Maritime

La Rose Rouge Beaumont-le-Hareng, 30 octobre 2021, Beaumont-le-Hareng. La Rose Rouge 2021-10-30 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-30 Chapelle de Beuzeville 550 Rue Gauthier Giffard

Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime Beaumont-le-Hareng Vous aimez frissonner ? Alors n’hésitez plus et participez à notre cabaret Halloweenesque ! Vous aimez frissonner ? Alors n’hésitez plus et participez à notre cabaret Halloweenesque ! lesamisdesjardinsdebellevue@yahoo.com +33 6 17 95 34 21 Vous aimez frissonner ? Alors n’hésitez plus et participez à notre cabaret Halloweenesque ! dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-le-Hareng, Seine-Maritime Autres Lieu Beaumont-le-Hareng Adresse Chapelle de Beuzeville 550 Rue Gauthier Giffard Ville Beaumont-le-Hareng lieuville 49.65846#1.21245