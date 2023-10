Cet évènement est passé Tijuana La Rose des Vents Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Tijuana La Rose des Vents Villeneuve-d’Ascq, 18 novembre 2019, Villeneuve-d'Ascq. Tijuana 18 et 19 novembre 2019 La Rose des Vents De 8€ à 21€ Une fausse moustache, un changement d’identité : à Tijuana, durant six mois, Gabino Rodríguez se plonge dans la peau de Santiago Ramirez, ouvrier d’usine payé au salaire minimum. La Rose des Vents Boulevard Van Gogh, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-18T20:00:00+01:00 – 2019-11-18T22:00:00+01:00

2019-11-19T20:00:00+01:00 – 2019-11-19T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu La Rose des Vents Adresse Boulevard Van Gogh, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville La Rose des Vents Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.620015;3.132175

La Rose des Vents Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/