Cet évènement est passé Concert The Wackids La Rose des Vents Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concert The Wackids La Rose des Vents Villeneuve-d’Ascq, 15 juin 2019, Villeneuve-d'Ascq. Concert The Wackids Samedi 15 juin 2019, 20h00 La Rose des Vents Gratuit Le concert pour jeune rockeurs de 6 à 666 ans. The Wackids reviennent avec un nouveau spectacle : The Stadium Tour. La Rose des Vents Boulevard Van Gogh, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-15T20:00:00+02:00 – 2019-06-16T00:00:00+02:00

2019-06-15T20:00:00+02:00 – 2019-06-16T00:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu La Rose des Vents Adresse Boulevard Van Gogh, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville La Rose des Vents Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.620015;3.132175

La Rose des Vents Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/