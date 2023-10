Cet évènement est passé Kirina La Rose des Vents Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Kirina La Rose des Vents Villeneuve-d’Ascq, 5 juin 2019, Villeneuve-d'Ascq. Kirina 5 – 7 juin 2019 La Rose des Vents De 5€ à 21€ D’après le livret de l’écrivain Felwine Sarr, une chanteuse dialogue avec les danseurs et le parolier-slameur Ali Ouédraogo, sur une musique live écrite par Rokia Traoré, chorégraphiée par Serge Aymé Koulibaly. Une œuvre de danse contemporaine africaine intense qui nous renvoie aux mouvements migratoires de notre monde. Grande salle ; Durée estimée 1h35 La Rose des Vents Boulevard Van Gogh, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-05T20:00:00+02:00 – 2019-06-05T22:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq

Lieu La Rose des Vents
Adresse Boulevard Van Gogh, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Ville Villeneuve-d'Ascq

