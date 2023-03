Visite et animations du jardin « La Rose des Prairies » La Rose des Prairies, 2 juin 2023, Charbonnières-les-Varennes.

Visite et animations du jardin « La Rose des Prairies » 2 – 4 juin La Rose des Prairies Tarif adultes 5€. Tarif réduit et enfants 4€ (reversés aux différents artistes et intervenants).Gratuit pour les moins de 12ans.

Jouant avec l’eau, l’ombre et la lumière, le jardin s’offre à vous pour une promenade pleine de fraîcheur. 1600 variétés de roses anciennes, galliques, botaniques et anglaises, une belle collection de vivaces, des arbres d’ornement, des fruitiers, des chênes tricentenaires

et des buis donnent à ce petit coin des Combrailles un air de paradis. La roseraie a été dessinée et créée en 2001. Une allée est consacrée à la collection que possédait l’impératrice Joséphine à la Malmaison.

Un dossier « Les musiques du jardin » sera disponible à l’accueil.

Cette année un concert et une animation se dérouleront le samedi et dimanche de 15h à 19h. Le nom des musiciens est pour l’instant en attente de disponibilité. Marie-Jo Boucry viendra peindre à la roseraie où elle exposera quelques unes de ses oeuvres, un monde tout de légèreté et de poésie à ne pas manquer.

La Rose des Prairies Dourioux, 63410 Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 86 65 40

