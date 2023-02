Visite « La rose des prairies » La Rose des Prairies Charbonnières-les-Varennes Catégories d’Évènement: Charbonnières-les-Varennes

Puy-de-Dôme

Visite « La rose des prairies » La Rose des Prairies, 2 juin 2023, Charbonnières-les-Varennes. Visite « La rose des prairies » 2 – 4 juin La Rose des Prairies

Tarif adultes. 5€. Tarif réduit et enfants 4€ (reversés aux différents artistes et intervenants). Gratuit pour les moins de 12 ans La roseraie à été dessinée et créée en 2001. Une allée est consacrée à la collection que possédait l’impératrice Joséphine à la Malmaison. La Rose des Prairies Dourioux, 63410 Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Charbonnières-les-Varennes 63410 Puy-de-Dôme 04 73 86 65 40 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:00:00+00:00 – 2023-06-04T18:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme Autres Lieu La Rose des Prairies Adresse Dourioux, 63410 Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Charbonnières-les-Varennes Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville La Rose des Prairies Charbonnières-les-Varennes Departement Puy-de-Dôme

La Rose des Prairies Charbonnières-les-Varennes Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charbonnieres-les-varennes/

Visite « La rose des prairies » La Rose des Prairies 2023-06-02 was last modified: by Visite « La rose des prairies » La Rose des Prairies La Rose des Prairies 2 juin 2023 Charbonnières-les-Varennes La Rose des Prairies Charbonnières-les-Varennes

Charbonnières-les-Varennes Puy-de-Dôme