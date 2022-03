La Rose de Mai Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Randonnée de 5.5km au départ de l'étang du Goulot à 9h30. 11h Zumba avec Vanessa Musetti. 2€/personne au profit de l'association Foutu Cancer 58. Informations/ réservation Lormes NR'Gym vanessa.musetti72@orange.fr

