La Rose de Jéricho, l’exposition d’Aurélia Zahedi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, samedi 20 janvier 2024.

Du samedi 20 janvier 2024 au dimanche 30 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Du 20 janvier au 30 juin 2024, l’ICI — Institut des Cultures d’Islam vous invite à découvrir La Rose de Jéricho, une exposition de l’artiste Aurélia Zahedi.

Entre dessins, sculptures, photographies, peintures, installations et performances, Aurélia Zahedi développe depuis plusieurs années un travail consacré à la Rose de Jéricho, plante immortelle errant au gré du vent pour s’ouvrir au contact de la pluie rare et précieuse qui fait fleurir le désert. En Palestine, aux côtés des Bédouins de Nabi Moussa, l’artiste compose un récit protéiforme explorant avec force et poésie les mythes de la Rose et sa terre déchirée par la folie des hommes. Dans l’atmosphère intimiste du hammam de l’ICI, l’exposition convoque la force de l’imaginaire comme dernier rempart à l’oubli alors que les croyances, l’oralité et la mémoire oscillent entre surgissement et effacement.

Aurélia Zahedi est une artiste plasticienne diplômée de l’école Supérieure d’Art d’Avignon (en 2011) et de la Villa Arson à Nice (en 2013). Exposée en France et à l’étranger, Aurélia Zahedi a également eu l’opportunité de faire plusieurs résidences. Elle développe au fil des années des compétences en matière de scénographie et de commissariat d’exposition, qu’elle exécute aussi bien pour ses expositions que pour celles d’autres artistes. Ses recherches l’amènent également à faire des interventions dans le cadre de conférences. Sa pratique, quant à elle, lui permet d’illustrer des publications et de publier ses textes.

Une programmation pluridisciplinaire accompagne l’exposition : cérémonie de la Rose par Aurélia Zahedi qui entrelace botanique, sacré et prose, conférence sur l’accès à l’eau en Cisjordanie, film à la rencontre de jeunes femmes palestiniennes, rencontre littéraire, conte et concert à l’occasion du Ramadan, ciné-goûter, atelier artistique pour les plus jeunes…

Des visites guidées et gratuites ont lieu tous les samedis de 15h à 16h. Pour les groupes de 8 personnes, il suffit de s’inscrire. Plus d’infos ici !

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Contact : +33153099984 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/expositions/la-rose-de-jericho-aurelia-zahedi/

Aurélia Zahedi, ADAGP, Paris, 2023 l Photo : Maurine Tric à l’ICI – Institut des Cultures d’Islam La Rose de Jéricho, l’exposition d’Aurélia Zahedi