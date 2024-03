« La rose complète » concert de l’Arcova Vocal Ensemble Théâtre Splendor Aoste, dimanche 24 mars 2024.

« La rose complète » concert de l’Arcova Vocal Ensemble Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Dimanche 24 mars, 18h00 Théâtre Splendor Entrée libre.

Concert du chœur des jeunes de l’A.R.Co.V.A.

Un programme avec musiques de F. Poulenc, M. Lauridsen, C. Debussy, M. Ravel, G. Costelay, L. Donati.

Arcova Vocal Ensemble, chœur régional des jeunes du Val d’Aoste, dirigé par Caroline Voyat, propose le concert « La Rose complète » : un hommage à l’une des célèbres compositions de Morten Lauridsen, dans Les Chansons des roses, écrites sur les merveilleux poèmes en français de Rainer Maria Rilke. La musique française, condensée autour du genre de la chanson, exprime parfaitement les suggestions de la vue et de l’ouïe délicieusement françaises. Poésie et musique vocale se rencontrent et se rejoignent depuis toujours mais dans les œuvres d’auteurs comme Poulenc, Debussy, Lauridsen, il y a une attention particulière pour les mots des poètes

Théâtre Splendor Rue Festaz, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste