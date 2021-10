Rosa Bonheur sur Seine île de France La Rosa Pop – L’afterwork des PopinGays Rosa Bonheur sur Seine Catégorie d’évènement: île de France

La Rosa Pop – L’afterwork des PopinGays Rosa Bonheur sur Seine, 20 octobre 2021, . Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 20h30 à 1h30

gratuit

Préparez-vous, les PopinGays prennent d’assaut la Seine et vous invitent au Rosa Bonheur Sur Seine pour la Rosa Pop ! Préparez-vous, les PopinGays prennent d’assaut la Seine et vous invitent au Rosa Bonheur Sur Seine pour la Rosa Pop ! La Rosa Pop c’est quoi ? Une soirée fun & sympa pour celles et ceux qui ont besoin d’un petit coup de folie en milieu de semaine ! De 20h30 à 1h30, le Popingays seront à la barre du Rosa pour distiller leur sélection musicale folle folle ! Les djs auront comme cap de vous faire danser avec leurs meilleurs morceaux pop, rock et electro pop ! C’est gratuit et tu peux même manger un bout ! Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides 75007 Paris M8 Invalides / M1 Concorde / RER C Invalides Pass sanitaire obligatoire. Concerts -> Pop / Variété Rosa Bonheur sur Seine Quai d’Orsay 75007

8, 13 : Invalides (201m) 12 : Assemblée Nationale (461m)

Contact :Rosa Bonheur sur Seine https://www.rosabonheur.fr/events/la-rosa-pop-lafterwork-des-popingays https://www.facebook.com/events/170729451894964 Concerts -> Pop / Variété Étudiants;Queer Lgbt;Urbain;Insolite;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-10-20T20:30:00+02:00_2021-10-21T01:30:00+02:00

PopinGays

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres Lieu Rosa Bonheur sur Seine Adresse Quai d'Orsay lieuville Rosa Bonheur sur Seine