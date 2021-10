La Rosa Pop – L’afterwork des PopinGays Rosa Bonheur sur Seine, 20 octobre 2021, Paris.

La Rosa Pop – L’afterwork des PopinGays

du mercredi 20 octobre au jeudi 21 octobre à Rosa Bonheur sur Seine

Préparez-vous, les PopinGays prennent d’assaut la Seine et vous invitent au Rosa Bonheur Sur Seine pour la Rosa Pop ! La Rosa Pop c’est quoi ? Une soirée fun & sympa pour celles et ceux qui ont besoin d’un petit coup de folie en milieu de semaine ! De 20h30 à 1h30, le Popingays seront à la barre du Rosa pour distiller leur sélection musicale folle folle ! Les djs auront comme cap de vous faire danser avec leurs meilleurs morceaux pop, rock et electro pop ! C’est gratuit et tu peux même manger un bout ! Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides 75007 Paris M8 Invalides / M1 Concorde / RER C Invalides Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Préparez-vous, les PopinGays prennent d’assaut la Seine et vous invitent au Rosa Bonheur Sur Seine pour la Rosa Pop !

Rosa Bonheur sur Seine Quai d’Orsay, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T20:30:00 2021-10-20T23:59:00;2021-10-21T00:00:00 2021-10-21T01:30:00