La Roquille

Course cycliste et repas entrecôte frites à la Roquille Salle des fêtes, 8 juillet 2023, La Roquille. Le Comité des fêtes de La Roquille organise une course cycliste et un repas entrecôte frites le soir..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Salle des fêtes

La Roquille 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de La Roquille organizes a cycling race and a meal with entrecote frites in the evening. El Comité des fêtes de La Roquille organiza una carrera ciclista y una comida con patatas fritas por la noche. Das Festkomitee von La Roquille organisiert ein Fahrradrennen und am Abend ein Essen mit Entrecôte und Pommes frites.

