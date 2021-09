La Roque-sur-Cèze Eglise Saint Pierre Gard, La Roque-sur-Cèze RECITAL CHANT ET PIANO Eglise Saint Pierre La Roque-sur-Cèze Catégories d’évènement: Gard

La Roque-sur-Cèze

RECITAL CHANT ET PIANO Eglise Saint Pierre, 10 octobre 2021 17:00, La Roque-sur-Cèze. Dimanche 10 octobre, 17h00 Sur place Entrée : 12€ , 10€ pour les membres, gratuit pour – de 16 ans RECITAL CHANT ET PIANO CONCERT CHANT ET PIANO Isabelle Ribet , Soprano

Caroline Khatchatourian, Piano Œuvres de Mozart, Bellini, Dvorak, Britten, Lehar, Donizetti, Morricone… Parking gratuit mis à disposition Place des Marronniers dans le Village à partir de 16 h

Entrée : 12€ , Membres : 10€ , Gratuit – 16 ans Eglise Saint Pierre 30200 LA ROQUE SUR CEZE 30200 La Roque-sur-Cèze Gard dimanche 10 octobre – 17h00 à 18h30

Détails Heure : 17:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Gard, La Roque-sur-Cèze Autres Lieu Eglise Saint Pierre Adresse 30200 LA ROQUE SUR CEZE Ville La Roque-sur-Cèze Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Eglise Saint Pierre La Roque-sur-Cèze