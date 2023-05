Lachens Mer, 18 mai 2023, .

Circuit grandiose et merveilleux depuis le village de LA ROQUE ESCLAPON vers le sommet du Lachens (1.500m) jusqu’à la mer, avec une arrivée sur la plage de la Garonette San Peire aux Issambres..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 . EUR.

La Roque-Esclapon 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Wonderful and grandiose circuit from the village of LA ROQUE ESCLAPON to the summit of Lachens (1.500m) to the sea, with an arrival on the beach of Garonette San Peire in Issambres.

Un maravilloso y grandioso circuito desde el pueblo de LA ROQUE ESCLAPON hasta la cumbre de Lachens (1.500m) hasta el mar, con llegada en la playa de La Garonette San Peire en Les Issambres.

Grandiose und wunderbare Tour vom Dorf LA ROQUE ESCLAPON über den Gipfel des Lachens (1.500 m) bis zum Meer mit Ankunft am Strand Garonette San Peire in Les Issambres.

