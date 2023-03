Printemps Gourmand La Roque-d'Anthéron Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Printemps Gourmand, 1 mai 2023, La Roque-d'Anthéron . Printemps Gourmand Avenue de l’Europe Unie La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

2023-05-01 10:00:00 – 2023-05-01 18:00:00 La Roque-d’Anthéron

Bouches-du-Rhône . Le Printemps Gourmand, c’es une foire à la gastronomie, aux produits du terroir et aux vins locaux : dégustation, restauration à emporter, buvette, avec une cinquantaine de producteurs.



Sont prévus également :

– Animations pour les enfants (structure gonflable, pêche aux canards…).

– Dépistage gratuit du diabète par l’association LIDER DIABETE du Lions Clubs International.

– « Aide au sevrage du tabac : un médecin tabacologue à votre écoute » par Robert Françon.

– Match exhibition de Rugby à XIII Fauteuil. Ce jeu totalement inclusif fait jouer sur le même terrain des personnes handicapées physiques ou valides, hommes ou femmes, de tous âges.

– Animations culinaires par Fabrice, le Chef du restaurant « Le Grain de Sel » de la Roque d’Anthéron.

– De nombreux tirages au sort pour gagner les lots de vins ou de gourmandises offertes par les exposants. Plus de 50 producteurs feront déguster leurs spécialités gourmandes et leurs vins fins à La Roque d’Anthéron.

Organisé par notre Club Lions au profit de la lutte contre la mucoviscidose. +33 6 65 14 97 09 http://lionsclub-laroqueluberondurance.ovh/ La Roque-d’Anthéron

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Roque-d'Anthéron Adresse Avenue de l'Europe Unie La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône Ville La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône Tarif Lieu Ville La Roque-d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roque-d'antheron /

Printemps Gourmand 2023-05-01 was last modified: by Printemps Gourmand La Roque-d'Anthéron 1 mai 2023 Avenue de l'Europe Unie La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône La Roque d'Anthéron

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône