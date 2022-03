La Ronde Vosgienne Salle Polyvalente du Foyer Rural | Socourt Catégorie d’évènement: Vosges

Bonjour. Suite au report de notre bal à cause du COVID, nous vous donnons rendez-vous à Socourt le Samedi 2 avril 2022 pour danser dans la bonne humeur. Les premières notes de musique sortiront de nos instruments à 21h00.

3,00 €

Bal Folk à Socourt dans la bonne humeur
Salle Polyvalente du Foyer Rural | Socourt
34 Chemin Fortes Cannes, 88130 Socourt
Vosges

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T23:59:00

