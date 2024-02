La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Parking Hôtel de ville stade Martigues, mardi 25 juin 2024.

Qualifiée par l’organisateur du Martigues Sport Cyclisme de « plus beau critérium de la région », la ronde vénitienne rassemblera une nouvelle fois plus de 100 cyclistes.

– 18h30 Ecoles de cyclisme.

19h30 Pass Cyclisme.

20h30 Catégorie Elite.



Circuit fermé de 1,3 km avenue Louis Sammut, rue Paul Doumer, chemin de Paradis et avenue du commandant l’Herminier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 18:30:00

fin : 2024-06-25 22:30:00

Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur h.zaykov@free.fr

