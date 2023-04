La Ronde Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La Ronde Théâtre Darius Milhaud, 11 mai 2023, Paris. Le samedi 27 mai 2023

de 15h00 à 16h30

Du dimanche 14 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

dimanche

de 18h00 à 19h30

Du jeudi 11 mai 2023 au jeudi 25 mai 2023 :

lundi, jeudi

de 21h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant Tarif plein : 18€ Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre Séduction, volupté, rupture, des couples se font et se défont. Des rencontres sous le signe de la légèreté et de l’amertume : la ronde de l’amour… Se séduire, s’aimer, et se quitter : c’est le refrain de la ronde amoureuse qui entraîne ses personnages dans le jeu du désir. Les couples de « La Ronde » se forment au-delà de leur milieu social, de leur âge ou de leur genre. Mais derrière le plaisir et les promesses, c’est l’hypocrisie des convenances qui mène le bal. Pris entre le vertige du temps qui passe et la solitude, les personnages sont condamnés à une impossible quête d’amour. Cette œuvre de l’écrivain autrichien Arthur Schnitzler, écrite en 1897, ne fut tirée qu’à 200 exemplaires, destinés aux amis de l’auteur. Sa publication officielle en 1903, fut un succès immédiat, mais déclencha en 1904 un scandale de plus de deux décennies. Il faut attendre le 23 décembre 1920 pour que la pièce soit enfin créée à Berlin, puis le 1er février 1921 à Vienne, donnant lieu à deux procès gagnés à chaque fois par les partisans de la pièce. La Troupe en présente une adaptation actualisée. Sa fraîcheur et son intemporalité prennent aujourd’hui des accents à la fois cocasses et mélancoliques. Auteur : Arthur Schnitzler Mise en scène : Chloe Donn Assistant à la mise en scène : Victor Paperon Interprètes : Jean-Michel Bourgoin, Marius Colonna d’Istria, Caroline Malaussena, Charlotte Matiron, Isabelle Moreau, Victor Paperon, Jean-Louis Rocca, Marzia Sartori, Solenn Thomas, France Weyl Scénographie & lumière : Clémence Jourdan Delmonte Genre : comédie Durée du spectacle : 1h30 Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/la-ronde/

