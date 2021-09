Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LA RONDE – SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

LA RONDE – SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Nancy, 2 octobre 2021, Nancy. LA RONDE – SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 2021-10-02 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-02 23:00:00 23:00:00 MJC BAZIN 47 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle 5 EUR La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme de ce soir “La ronde”.

Vous avez toujours rêvé d’être une petite souris pour tout voir et tout entendre de ce qui se dit dans votre hypermarché, votre hôpital, votre pépiniériste ou même votre camping une fois que les clients ou usagers ne sont plus à proximité ?

Il vous suffit d’entrer dans la ronde et de proposer un univers professionnel qui sera peut-être retenu …

L’entrée est à 5 euros par HelloAsso www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/la-ronde-spectacle-de-theatre-improvise

ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h.

Réservation vivement recommandée

Pensez à vous munir de votre pass sanitaire. +33 6 78 09 94 58 http://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/la-ronde-spectacle-de-theatre-improvise Compagnie de l’Instant dernière mise à jour : 2021-09-19 par

