La ronde senane Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: 29780

Plouhinec

La ronde senane Plouhinec, 9 juillet 2022, Plouhinec. La ronde senane Plouhinec

2022-07-09 09:00:00 – 2022-07-09 00:00:00

Plouhinec 29780 Régate autour de l’île de Sein, au départ d’Audierne. départ des voiliers à 9h.

Deuxième départ à 11h pour le Rallye des droits de l’homme, ouvert à tous les bateaux à voile.

Soirée sur les quais : restauration et 2 concerts. larondesenane@gmail.com +33 6 27 64 58 00 Régate autour de l’île de Sein, au départ d’Audierne. départ des voiliers à 9h.

Deuxième départ à 11h pour le Rallye des droits de l’homme, ouvert à tous les bateaux à voile.

Soirée sur les quais : restauration et 2 concerts. Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 29780, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Ville Plouhinec lieuville Plouhinec Departement 29780

Plouhinec Plouhinec 29780 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

La ronde senane Plouhinec 2022-07-09 was last modified: by La ronde senane Plouhinec Plouhinec 9 juillet 2022 29780 Plouhinec

Plouhinec 29780