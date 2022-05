La ronde nocturne des ponts bleus Martigues, 17 juillet 2021, Martigues.

13 13 Avec son départ et son arrivée sur le site du nouveau Théâtre de verdure voisin de la plage de Ferrières, la Ronde Nocturne des Ponts Bleus vous fera passer par les quais pittoresques des 3 quartiers de la Venise provençale et par les cinq ponts qui enjambent ses canaux.



La plage de Ferrières où seront organisées dans la journée des activités athlétiques ludiques pour les enfants sera propice, après course, à des ” bains de minuit “, et les terrasses des bars et restaurants qui jalonnent le parcours permettront à vos proches de profiter de la douceur de l’été tout en encourageant les coureurs.

Ravitaillement/buffet à l’arrivée.



Inscription uniquement en ligne sur : www.courirenfrance.com

Informations sur : rondedespontsbleus.msathle.com

Cette course de 10 km est organisée par le Martigues Sport Athlétisme.

Un parcours plat et rapide, en 2 boucles de 5 km. Les coureurs s’élanceront, en nocturne, à 21h15 au moment où le soleil se couchera au-dessus de la passe de Caronte.

msathle@aol.com +33 4 42 42 02 05 http://rondedespontsbleus.msathle.com/

